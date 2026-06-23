FOTO: CORT | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029

El estudio de arquitectura Cruz y Ortiz será el encargado de reformar el edificio de GESA y de transformar la fachada marítima entre el Palacio de Congresos y Avingudes. El proyecto ganador del concurso de ideas lanzado por el Ayuntamiento de Palma propone la creación de un gran espacio peatonal cubierto por una pérgola que unirá el emblemático inmueble de José Ferragut con otro edificio de nueva construcción que tendrá planta baja y dos alturas, aunque será completamente transparente. Este nuevo espacio público estará rodeado de una zona verde. Más información