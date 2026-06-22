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VÍDEO | Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística
Cuando hace un año el Ayuntamiento decidió retirar el murete de la Playa de Palma para evitar que los turistas lo utilizaran como barra de bar, no tuvo en cuenta que sin ese tope la arena también cambiaría de lugar, como así sucedió, invadiendo el paseo, los parterres, la calzada y hasta los comercios de primera línea , como si el arenal hubiera decidido expandir su superficie aprovechando la oportunidad brindada por Cort. Más información