FOTO: DM | VÍDEO: Carlota Pizá

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VÍDEO | Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse

Si las calles con nombres de montañas explican cómo se diseñó Son Gotleu, el carrer del Regal ayuda a entender cómo se construyó (y se construye) su comunidad. Esta vía, situada en uno de los límites históricos del barrio, ha sido durante décadas mucho más que una calle de paso. Aquí nacieron proyectos culturales, se reunieron vecinos para reivindicar mejoras, funcionaron espacios de encuentro y se forjó parte de la identidad de un barrio que, pese a las dificultades, siempre ha mantenido una intensa vida comunitaria. Más información