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VÍDEO | Més exige explicaciones a Jaime Martínez por un vídeo de una "violencia policial alarmante" contra migrantes en Palma

Més per Palma ha exigido este miércoles al alcalde Jaime Martínez que dé explicaciones públicas inmediatas tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se observa una actuación de la Policía Local de Palma contra un grupo de personas migrantes. La formación considera que las imágenes reflejan una intervención de "una violencia alarmante" y reclama una investigación urgente de los hechos. Más información