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VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso de traspaso de saldo de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única

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FOTO: Jaime Reina | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso de traspaso de saldo de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única

FOTO: Jaime Reina | VÍDEO: Redacción Digital

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El Consorci de Transports de Mallorca - EMT se ha puesto en marcha y a partir de este lunes 15 de junio realiza el traspaso íntegro del dinero ingresado en la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única o Intermodal. La entidad, una vez ingresado el saldo en la tarjeta de transporte, notifica a los usuarios este traspado a través de un correo electrónico. Más información

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