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Ana Fuster es la única mujer mallorquina de la nueva promoción de Llaves de Oro de Baleares: "El lujo es comer pan moreno de Búger con sobrassada casera en un velero viendo la Catedral mientras cae el sol"

Ana Fuster contagia su buena energía al instante en el Hotel Sant Francesc en Palma. Siempre con una sonrisa, transmite pasión, alegría y conocimiento por su trabajo de concierge. Estas son algunas razones por las que este martes recibirá la distinción internacional Llaves de Oro, considerada el máximo reconocimiento dentro de la conserjería hotelera. La ceremonia de imposición tendrá lugar en Four Seasons Resort Mallorca at Formentor y, de los cinco nuevos miembros que se incorporarán a la asociación, será la única mujer de la promoción en Baleares.