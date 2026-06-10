Guillem Bosch

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VÍDEO | La Policía inicia el desalojo de la antigua cárcel de Palma

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, un operativo que se desarrolla desde las 12.00 horas en cumplimiento del auto judicial dictado el pasado 29 de mayo y que avala la actuación por el grave riesgo para la seguridad existente en el recinto.