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VÍDEO | La Policía inicia el desalojo de la antigua cárcel de Palma
La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, un operativo que se desarrolla desde las 12.00 horas en cumplimiento del auto judicial dictado el pasado 29 de mayo y que avala la actuación por el grave riesgo para la seguridad existente en el recinto.
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