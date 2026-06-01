Miguel Vicens

El obispo de Mallorca visita la nueva iglesia parroquial del barrio de Son Dameto: "Esperamos inaugurarla con toda la solemnidad"

La campana y la cruz están todavía por llegar, pero la nueva iglesia parroquial de Sant Pau de la barriada de Son Dameto, que abrirá sus puertas este verano en una fecha todavía por determinar, está prácticamente acabada.

Representa la ilusión y los esfuerzos de todo un barrio, de la asociación de vecinos y del sacerdote Llorenç Fernández, que este miércoles abrió las puertas del templo al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, para que pudiera realizar una visita acompañado por los técnicos y descubrir todas las novedades.

"Me ha causado una impresión muy favorable", reconoció el obispo tras realizar el recorrido. "En primer lugar por la manera en la que se ideó el proyecto y también por la rápida ejecución de la obra, pues a estas alturas solo quedan unos detalles", apreció.

"Destacaría el ambiente acogedor que se ha logrado en los interiores de templo, así como su ubicación", subrayó. "También todo el trabajo que ha realizado la parroquia con la asociación de vecinos para que sea un espacio que la barriada también pueda utilizar para sus actividades. Demuestra aquello que el Papa Francisco llamaba la ‘iglesia en salida’, la iglesia que quiere acoger a todos. Esta idea queda patente también en la entrada, que no es una simple puerta, sino un acceso grandioso para acoger a muchos fieles. Creo que todo ha sido muy positivo. Y esperamos el día para poder inaugurarla con toda solemnidad", aseguró Taltavull.

El nuevo templo, el primero que Palma levanta en el siglo XXI, se ubica en la zona más elevada de de Son Dameto, sobre el parque, con la entrada en la calle Josep Socías i Gradolí.

El edificio es de planta cuadrangular y color blanco, con una gran puerta corredera, de exterior metálico e interior cubierto de madera, que abre todo el ancho del templo al exterior. En el acceso se ha instalado una gran pérgola de la misma la altura del edificio, que se convertirá con el tiempo en una cubierta verde por la que treparán enredaderas y que en días de verano permitirá que las ceremonias religiosas añadan a los 300 metros cuadrados interiores otros cien metros cuadrados exteriores donde podrán ubicarse los fieles.

El espacio del templo, con capacidad para 200 fieles, dibuja una planta de cruz latina, con capillas en los laterales. Y deja en los espacios laterales que la iglesia no ocupa de la planta cuadrangular, dependencias para la asociación de vecinos, la sacristía y la vivienda del sacerdote.