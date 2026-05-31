Guillem Bosch

Al antiguo 'barrio chino' de Palma le falta el remate final

La transformación de la Porta de Sant Antoni lleva unos años estancada. «Le falta el remate final», coinciden varias personas que conocen la zona a la perfección. Se ha quedado a medias con locales cerrados desde hace una décadas, edificios degradados en venta al completo por agencias Real Estate– para ricos y extranjeros–, negocios de toda la vida y alguna llamativa novedad como un restaurante peruano. Es un lugar de contrastes. Todavía queda algún reducto del antiguo ‘barrio chino’ con mujeres que se prostituyen durante prácticamente las 24 horas, pero de lo que fue a lo que es, es «la noche y el día». Más información