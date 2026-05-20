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VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo

VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo

FOTO: Miguel Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo

FOTO: Miguel Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

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Roka, uno de los restaurantes de moda en el panorama gastronómico internacional, fundado en 2004 por el grupo de restauración Azumi de Rainer Becker y Arjun Waney, abrirá en mayo de 2027 un local de restauración en el Paseo Marítimo de Palma, en mismo emplazamiento que ocuparon sucesivamente las discotecas Luna, Abraxas y Pachá desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta 2018.

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