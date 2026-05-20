VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
Roka, uno de los restaurantes de moda en el panorama gastronómico internacional, fundado en 2004 por el grupo de restauración Azumi de Rainer Becker y Arjun Waney, abrirá en mayo de 2027 un local de restauración en el Paseo Marítimo de Palma, en mismo emplazamiento que ocuparon sucesivamente las discotecas Luna, Abraxas y Pachá desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta 2018.