Miguel Vicens

El vídeo de las nuevas piscinas de s'Aigua Dolça de Palma, el primer recinto deportivo público del barrio del Terreno

Tras ejecutar durante los últimos cinco meses las obras de mejora en la calle, el Ayuntamiento de Palma ha iniciado el equipamiento de las nuevas piscinas de s’Aigua Dolça con el objetivo de poder abrir las puertas de la infraestructura deportiva del barrio del Terreno lo más rápido posible.

Con este objetivo, adjudica cinco contratos menores por un valor global de 70.301 euros para dotar al nuevo edificio, diseñado por los despachos de arquitectura AIA Salazar Navarro y Barceló Balanzó, de los elementos necesarios para inaugurar las instalaciones: mobiliario, señalización, plan de seguridad, equipamiento informático y conductos de ventilación que ahora son obligatorios por un cambio de normativa que no contempló el proyecto inicial.