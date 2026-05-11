VÍDEO | Anatolia, el restaurante de Palma que elevó el kebab a clásico gastronómico
Para muchos, el kebab es comida rápida, pero Anatolia ha logrado dignificar esta receta. «Aquí no viene gente que vuelven de fiesta a comer cualquier cosa, aquí vienen vecinos de toda Palma a reunirse con amigos y familia». Hasan conoce bien el verdadero sabor del kebab, originario de Anatolia, la zona más oriental de Turquía. «La mayoría de los que hacen kebabs los han aprendido a hacer aquí, no saben cómo son realmente». Decidido a marcar la diferencia, apostó por la calidad.
