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VÍDEO | El mercado de Pere Garau, en Palma, impone el pago de 50 céntimos para utilizar los baños

VÍDEO | El mercado de Pere Garau, en Palma, impone el pago de 50 céntimos para utilizar los baños

B. Ramon

VÍDEO | El mercado de Pere Garau, en Palma, impone el pago de 50 céntimos para utilizar los baños

B. Ramon

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Este pago se aplica desde el sábado y el objetivo de esta medida económica es evitar la entrada de personas que solían asearse o realizar sus necesidades en el suelo del cuarto de baño. Con el dinero que se recaude se financiará el coste del servicio de limpieza que se tiene contratado y todo el material de limpieza que se compre.

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