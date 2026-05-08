FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés

El caso de las gasolineras de la avenida Gabriel Alomar i Villalonga y de la plaza Progrés que operan con la concesión caducada desde 2008 acabará en la Fiscalía Anticorrupción si el Ayuntamiento no fuerza su cierre de inmediato. El propietario de la estación de la calle Manuel Azaña, competidora directa de la de Gabriel Alomar, considera que el Consistorio podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por su prolongada inacción y acudirá a la justicia si no las desmantela.