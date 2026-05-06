FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Cort desestima las alegaciones de los ocupantes de la antigua cárcel de Palma y les da cinco días para desalojarla

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la desestimación de las alegaciones presentadas por 45 de los más de 200 ocupantes de la antigua cárcel y ha acordado la recuperación posesoria del recinto. Cort les da un plazo máximo de cinco días hábiles para abandonarlo y advierte de que, en caso contrario, solicitará una orden judicial y "el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".