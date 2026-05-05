FOTO: Jordi Herrero/Arquitecto | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Palma tumba el diseño del futuro bar El Pesquero por su fuerte impacto visual y abre un escenario incierto con la concesión

El Ayuntamiento de Palma ha rechazado el diseño planteado para la nueva etapa del bar-cafetería El Pesquero, en el Moll de sa Llotja, al considerar que la propuesta no encaja en un enclave especialmente sensible entre el puerto y el centro histórico por alto valor patrimonial. La decisión, adoptada por unanimidad por la Comisión de Centro Histórico (CCH), abre ahora un escenario incierto porque la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ya adjudicó la concesión del local a la empresa Coliving Puig de Alaró y se desconoce cómo afectará este revés al proceso.