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VÍDEO | Jaime Martínez arremete contra Lucía Muñoz en el pleno de Palma: "Dice tonterías, es usted una vividora"

VÍDEO | Jaime Martínez arremete contra Lucía Muñoz en el pleno de Palma: "Dice tonterías, es usted una vividora"

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Ajuntament de Palma

VÍDEO | Jaime Martínez arremete contra Lucía Muñoz en el pleno de Palma: "Dice tonterías, es usted una vividora"

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Ajuntament de Palma

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El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha protagonizado en el pleno de este jueves un duro enfrentamiento verbal con la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, en un intercambio en el que se ha mezclado el colapso de la OAC Social por el proceso de regularización de migrantes y el viaje que la edil hizo el pasado verano con la flotilla humanitaria a Gaza.

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