FOTO: MZ | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia

Es solo cuestión de tiempo que los coches de caballos en Palma pasen a la historia y sean sustituidos por carruajes eléctricos. Según ha informado Cort al diario Mallorca Zeitung, aún no hay fecha exacta para el cambio. Klaus Roider, alemán apasionado de Mallorca, ha llegado recientemente a la isla desde Baviera con uno de sus carruajes eléctricos para intentar convencer a los cocheros locales. El hombre ,de 63 años, viajó en camión y ferry junto a otras tres personas con un ejemplar amarillo. “Fue todo un espectáculo. Cuando el domingo recorrimos Playa de Palma con él, nos fotografiaron casi tanto como a la catedral”, cuenta Roider. Pero la diversión al volante no duró mucho. Al cabo de unas horas, la policía detuvo el carruaje eléctrico con matrícula alemana, ya que no tiene licencia para circular por la isla ni para transportar turistas.