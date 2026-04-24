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VÍDEO | Cort inaugura la primera fase de la rehabilitación de Ses Cases de Son Ametller

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Guillem Bosch

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Guillem Bosch

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El Ayuntamiento de Palma ha culimnado esta mañana la primera fase de la rehabilitación de Ses Cases de Son Ametlerinaugurando el Casal de Barri que albergará en su planta baja esta antigua 'possesió' mallorquina del siglo XIX. A partir de hoy, los vecinos del Rafal-Vivero podrán disfrutar de las instalaciones tras décadas de obras y proyectos paralizados, si bien Cort no abrirá la totalidad del edificio hasta 2027. Más información

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