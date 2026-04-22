FOTO: R. Sanz | VÍDEO: Luana C.L.

VÍDEO | Cort restaurará el Arc de la Drassana, una joya de la Palma musulmana que sufre un grave deterioro

El Ayuntamiento de Palma activará este miércoles la restauración del Arc de la Drassana de s’Hort del Rei, uno de los vestigios más antiguos de la ciudad y una de las escasas huellas de la Palma musulmana que han llegado hasta la actualidad. La Junta de Govern aprobará la contratación de la empresa Refoart para intervenir en este patrimonio y frenar el acusado proceso de degradación en el que se encuentra, hasta el punto de que se han desprendido varias partes del arco. Más información