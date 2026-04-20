FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Aumentan los negocios de taquillas para turistas en el centro de Palma

Aumentan en el centro de Palma los negocios de taquillas donde, sobre todo turistas, pueden dejar mochilas y su equipaje para dar una vuelta por la ciudad. Estos establecimientos se encuentran en travesías de zonas muy concurridas. Escogen estas ubicaciones porque se desvían poco de lugares como la Plaza Mayor o el Carrer de Sant Miquel y, sin embargo, aprovechan que los precios en estas zonas son más baratos. Más información