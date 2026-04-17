FOTO: Miguel Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Vuelve el icono del Paseo Marítimo de Palma: La discoteca Social Club ya tiene fecha de apertura en su nueva y lujosa ubicación

La discoteca Social Club regresa al Paseo Marítimo de Palma después de tres años de ausencia. Y lo hace con un nuevo local, en el que ahora se está ultimando la reforma, y una fecha de apertura ya marcada en el calendario: el próximo 30 de junio, el arranque oficial de su segunda etapa con muchas novedades a la vista y un impacto en el ocio nocturno de la renovada vía. Más información