B. Ramon

Panaderías que resisten en Palma: "Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo"

Abrir la puerta, que suene una pequeña campana indicando que ha entrado un cliente, y notar de golpe el aroma a pan recién hecho es algo que, poco a poco, se está convirtiendo en una misión imposible en Palma. Cada vez existen menos hornos tradicionales en la ciudad. Cuesta encontrar un producto artesanal, de calidad y de toda la vida, como sí comían las generaciones pasadas. «Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo», advierte Sebastià, que junto a su hermana, Francisca Camps, son los propietarios del Forn de la Glòria. Más información