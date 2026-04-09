B. Ramon

Cierra otra tienda tradicional en Pere Garau: Calzados Marcos echa la persiana tras 36 años por jubilación

Calzados Marcos cierra después de 36 años en Pere Garau. El 24 de abril bajará definitivamente la persiana solo unas semanas después de que Àngels Fermoselle hiciera lo mismo con Herboristería Integral tras 46 años. La barriada más poblada de Palma observa cómo, en cuestión de días, dos de sus establecimientos tradicionales dicen adiós tras décadas siendo referentes para los vecinos. “Mi mujer, Mari Carmen, y yo montamos el negocio cuando llegamos a Mallorca con nuestra hija mayor que tenía un año”, cuenta Sergio Marcos. Más información