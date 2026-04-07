B. Ramon

VÍDEO | Concentración en el mercado de Pere Garau contra a la agresión homófoba sufrida por un comerciante: "No quiero venganza, solo estar tranquilo"

El comerciante agredido en el mercado de Pere Garau, Miquel, ha agradecido el apoyo recibido tras la agresión homófoba sufrida la semana pasada y ha asegurado que solo desea “poder estar tranquilo” y recuperar su vida. Visiblemente emocionado, ha reconocido el impacto emocional de lo ocurrido, con ansiedad e insomnio, aunque también ha destacado la solidaridad de compañeros y clientes. Miquel ha evitado entrar en confrontaciones y ha dejado en manos de la justicia cualquier decisión sobre los agresores.