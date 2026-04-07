FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original

La propiedad de Can Frasquet ha iniciado los trabajos para devolver al histórico establecimiento de la calle Orfila su imagen original. Da así cumplimiento al requerimiento formulado por la Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma el pasado noviembre. Los primeros cambios son visibles desde hace días: se ha retirado de la fachada el césped artificial, el rótulo instalado en la etapa más reciente del local y los aparatos de aire acondicionado que alteraban su aspecto exterior. Más información