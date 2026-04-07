B. Ramon

Julio Vázquez, ganador del mejor huerto creativo de ASIMA: “Necesitas constancia, que te guste y un poco de trabajo”

Julio Vázquez comienza a caminar por su huerto y enumera todas las verduras y hortalizas que tiene plantadas: «Lechugas, espinacas, zanahorias, cebollinos, coles mallorquinas, ajos, cebolletas, acelgas, rúculas, kale. Tengo mucha variedad: col lombarda, puerros, apio, patatas...». En ese preciso instante un compañero, que tiene su parcela a escasos metros, lo interrumpe. «El campeón de los huertos. Lo que él te diga, hazlo», cuenta, mientras Vázquez sonríe y acaba su lista de productos: «Habas y judías». Más información