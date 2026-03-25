Guillem Bosch

VÍDEO | La última patrulla de Biel Escarrer por el centro de Palma

Biel Escarrer, 65 años, cuarenta de ellos como agente de la Policía Local de Palma y los últimos 25 como responsable de comunicaciones del cuerpo, se encontró con el desafío de su amigo, el subinspector Tolo Capó, hace unas semanas, cuando le comentó que estaba a punto de jubilarse. Ambos entraron en la Policía el mismo año, 1983, y durante una década patrullaron juntos por el casco antiguo. Así se gestó la última patrulla de Escarrer. Ayer por la tarde, en su último día de servicio, salió de la plaza de Cort junto a Capó para recorrer juntos la zona. Más información