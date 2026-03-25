VÍDEO | La subida de precios por la guerra de Irán empieza a notarse en los mercados del Olivar y Pere Garau: "¿Esto a cuánto lo tenías ayer?"
En cada crisis y cada guerra, Mallorca acaba pagando el precio de la insularidad. Cuando eso pasa, Palma, capital de la comunidad, suele ofrecer una radiografía certera del impacto que el conflicto está teniendo sobre la población. Estas últimas semanas, la ciudadanía ha seguido con inquietud la nueva escalada de precios desatada a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, consecuencia directa de la guerra entre Israel, EE.UU e Irán. En las calles de Ciutat no solo preocupa cuánto ha subido la gasolina o el diésel; el coste de los alimentos, básicos o frescos, locales o de gran superficie, es seguido con gran expectación. Los mercados son buenos termómetros para medir este encarecimiento. Por ello, este diario se ha desplazado hasta los enclaves comerciales de l'Olivar y Pere Garau para conocer de primera mano el ambiente que a día de hoy se respira entre clientes y comerciantes. Más información