B. Ramon

VÍDEO | Empresarios del Paseo Marítimo crean una asociación para denunciar la situación límite de muchos negocios tras la reforma

Los empresarios del Paseo Marítimo de Palma denuncian la situación límite que enfrentan muchos negocios tras la colosal y larga reforma de la primera línea marítima de la ciudad. El cierre de la zona y de muchos comercios durante casi cuatro años por las obras, la erradicación de más de un millar de plazas de aparcamiento y las limitadas conexiones con transporte público que se ofrecen en la zona, denuncian los empresarios, está provocando que "muchos negocios estén perdiendo muchísimo dinero" y que incluso algunos se encuentran al borde de la quiebra. Ante esta situación, el sector ha decidido unirse en torno a una nueva asociación llamada Marítim, una entidad que, según han explicado sus promotores, buscará "impulsar en positivo la zona" y "trabajar en una mesa de diálogo con las instituciones" para, entre otros objetivos, tratar de revitalizar el Paseo Marítimo a través de promoción y ayudas económicas. Más información