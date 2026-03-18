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VÍDEO | Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores

VÍDEO | Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores

FOTO: Diario Córdoba | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores

FOTO: Diario Córdoba | VÍDEO: Redacción Digital

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Mallorca suma una nueva cadena a su mapa comercial. Pepco abrirá este viernes, 20 de marzo, su primera tienda en la isla, en Porto Pi, con una fórmula muy clara: ropa barata para toda la familia, decoración, hogar, juguetes y artículos de temporada bajo el mismo techo. Y ahí está precisamente su fuerza: no quiere parecerse del todo a nadie, sino ocupar el espacio que queda entre varias grandes marcas ya conocidas por el consumidor mallorquín. Más información

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