FOTO: Diario Córdoba | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores

Mallorca suma una nueva cadena a su mapa comercial. Pepco abrirá este viernes, 20 de marzo, su primera tienda en la isla, en Porto Pi, con una fórmula muy clara: ropa barata para toda la familia, decoración, hogar, juguetes y artículos de temporada bajo el mismo techo. Y ahí está precisamente su fuerza: no quiere parecerse del todo a nadie, sino ocupar el espacio que queda entre varias grandes marcas ya conocidas por el consumidor mallorquín. Más información