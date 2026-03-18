Ajuntament de Palma

VÍDEO | Palma presenta el proyecto ganador para convertir el antiguo cine Metropolitan en un gran centro multiservicios en Pere Garau

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este miércoles el proyecto arquitectónico ganador para transformar el antiguo cine Metropolitan en un centro multiservicios que integrará distintos equipamientos públicos en el barrio de Pere Garau. La propuesta prevé recuperar "uno de los cadáveres urbanos que nos encontramos cuando llegamos" y convertirlo en un edificio abierto al barrio, con usos asistenciales, administrativos, sanitarios, educativos y culturales. Más información