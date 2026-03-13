Secciones

VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell

Enfado entre las familias del colegio de El Molinar porque el Ayuntamiento de Palma ha prohibido una actividad escolar en el busto de Aurora Picornell. El centro educativo, que se encuentra a escasa distancia de la estatua que recuerda a la palmesana represaliada por el franquismo, ha tenido que anular la salida prevista para este viernes al denegar el Consistorio los permisos de ocupación del espacio público. Más información

