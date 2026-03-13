Secciones

VÍDEO | El Ayuntamiento desempadronó a más de 200 personas sin techo en Palma tras pedir un listado a la Cruz Roja

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

El Ayuntamiento de Palma dio de baja del padrón a más de doscientas personas sin techo a finales del año pasado por iniciativa propia y tras pedir un listado de afectados a la Cruz Roja. El Consistorio aseguró en enero que este procedimiento se había iniciado "a instancias" de esta ONG, que desmiente este extremo. Según esta información, adelantada el jueves por la Cadena Ser y confirmada por este diario, la Cruz Roja facilitó la relación, pero lo hizo a petición del propio Consistorio. Más información

