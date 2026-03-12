FOTO: Café Barroco | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»

Es posible que los pa amb olis y los juegos de mesa del Café Barroco de Palma tengan los días contados. La responsable del clásico local en Palma, Cati Bonet, espera que el desenlace no sea ese tras poner el bar en traspaso. “Me gustaría que siguiera igual, pero eso no va a depender de mí, sino del nuevo responsable que se haga cargo del espacio”, explica a este diario tras anunciar en redes que busca transmitir el negocio. “Busco un relevo que mantenga la esencia”. Otra cuestión es que lo consiga. “Si al final no es posible el traspaso, echaré el cierre el 3 de mayo. Y el propietario convertirá el local en una vivienda”, detalla. Estos días todavía es posible comerse un buen pa amb oli en el Barroco, con su clásico trempó por encima, y echar una partida de Trivial con los amigos. Más información