VÍDEO | Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Karla Huízar

Debajo del puente de la Vía de Cintura, a la altura que da acceso a la autopista en dirección al Aeropuerto, y a la derecha de la entrada de los vehículos en dirección Palma desde Llucmajor, hay un asentamiento en el que cada vez más personas viven allí en tiendas de campaña. La particularidad es que habitan en una zona similar a una isla sin ningún acceso directo a ningún barrio. Es una situación peculiar y peligrosa porque, tanto para entrar como para salir, estas personas tienen que cruzar un carril por el que circulan coches a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y se ponen en riesgo. La crisis de vivienda en Mallorca sigue creciendo. Más información

