FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Karla Huízar

VÍDEO | Los negocios tradicionales de Palma que ahora también son 'Comerços Emblemàtics'

El Mercat de l'Olivar, en pie desde 1951, sigue siendo uno de los templos del producto local de Palma. Pese a la transformación comercial que viene atravesando desde hace años, con la llegada de locales de comida internacional o la apertura de un supermercado en la parte superior de una de las naves, todavía resisten algunos puestos de toda la vida; los más cercanos, tradicionales, mallorquines y, sobre todo, auténticos. Uno de ellos es Peixos Teresa, una pequeña pescadería regentada a día de hoy por Pep Conill, la tercera generación familiar al frente del negocio, que desde ayer ya es uno de los Comerços Emblemàtics de Ciutat. "Desde que se abrió el Mercat hasta ahora hemos tenido el este trocito de paradita", recuerda Conill, señalando su pequeña parcela comercial, de unos pocos metros cuadrados. Más información