FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana

El Ayuntamiento de Palma vulnera la protección de datos personales al obligar a los ciudadanos a abrir los contenedores de materia orgánica con el número de la tarjeta ciudadana. Así lo afirma una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que da al Consistorio un plazo de tres meses para hacer cambios. En caso contrario, deberá desmantelar el actual sistema de recogida. Más información