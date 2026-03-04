Manu Mielniezuk

VÍDEO | La PAH y Podemos animan a los afectados por el desalojo de la antigua cárcel de Palma a resistir: "No os pueden echar mañana"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con Ángela Pons a la cabeza, ha mantenido esta mañana una reunión con más de medio centenar de afectados por el desalojo de la antigua prisión para asesorarlos sobre su situación. Pons se ha mostrado muy crítica con la gestión del Ayuntamiento de Palma, ha recordado sentencias que impiden desalojos sin alternativa habitacional y ha asegurado que muchos residentes "no han recibido notificación de desahucio y no pueden defenderse". Más información