FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Karla Huízar

VÍDEO | Lo que esconde por dentro el edificio de Gesa en el Paseo Marítimo

Impresiona entrar por primera vez en un símbolo de la fachada marítima de Palma como es el edificio de Gesa. Hace prácticamente 20 años que está abandonado, pero continúa formando parte de la rutina de miles de residentes, de mallorquines y de turistas que, o pasean por los alrededores, o recorren en coche el Paseo Marítimo. A lo lejos, impone. Y por dentro, todavía más. "Querían algo con impacto que reflejara la importancia de Gesa en el progreso y la capacidad tecnológica", explica José Ferragut, sobrino de quien ideó la construcción, y el guía de la visita organizada por el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).