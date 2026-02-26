VÍDEO | Javier Bonet advierte a ocupantes de la antigua cárcel de Palma: "Corren el riesgo de morir en un incendio"
"Corren el riesgo de morir en un incendio". El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, se ha dirigido con estas palabras a un grupo de residentes de la antigua cárcel que han asistido al pleno de Palma para reclamar una solución habitacional ante el anunciado proceso de desalojo del recinto. En compañía de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Angélica Pons, varios ocupantes de la antigua cárcel han intervenido en el pleno para pedir una vivienda antes de que se materialice su desalojo. "Somos personas, no gentuza. Señor alcalde, dennos una solución", ha pronunciado Luisa. Más información