Manu Mielniezuk

VÍDEO | La Policía Local establece un control en los accesos de la antigua cárcel de Palma para conocer el número exacto de residentes

A primera hora de la mañana, varios agentes de la Policía Local han establecido un control en los accesos de la antigua cárcel de Palma para conocer el número exacto de residentes. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha insistido este miércoles en que la prioridad del Consistorio es garantizar la seguridad de las cerca de 200 personas que residen en la antigua cárcel. "Estamos intentando que ninguna de estas personas muera calcinada. Parece que todos estos incendios han sido provocados”, señaló Bonet ante la puerta principal del recinto. Más información