PSOE Palma

VÍDEO | El PSOE de Palma propone "renaturalizar" la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches

El PSOE de Palma llevará al pleno de febrero una proposición para "renaturalizar y humanizar" el frontal marítimo que discurre a lo largo de la avenida Adolfo Suárez. Este tramo que va desde el camí de l'Escollera, a la altura de la Catedral, hasta el Palacio de Congresos, quedó fuera de la reforma del Passeig Marítim y los socialistas plantean una ambiciosa intervención que incluiría establecer un sistema dunar paralelo al mar, más zonas verdes y menos carriles para coches. Más información