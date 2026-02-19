Manu Mielniezuk

VÍDEO | Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: "Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones"

Que el cierre de esta semana de Ca'n Joan de s'Aigo del carrer Sanç de Palma se deba a obras y que no "cambiará del interior" tranquiliza a los mallorquines, que acuden desde hace muchos a su chocolatería y horchatería de culto en la isla. Leonor Vich, copropietaria del negocio junto a sus primos, reflexiona sobre los 325 años que lleva abierto el espacio: “Es un lugar de ilusiones y de momentos de felicidad. Quizás ese es el secreto para estar durante tanto tiempo”. “El sabor te hace revivir recuerdos”, afirma sobre algunas de las claves por las que acudir a tomar sus helados, chocolates, dulces y salados es una tradición. Asegura también que no tienen planeado crecer a corto plazo más allá de sus tres locales. Más información