VÍDEO | Fulgencio Coll sobre un pacto postelectoral para dar la alcaldía de Palma a Vox y el Govern al PP: "Es una posibilidad"
El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha manifestado este lunes que se muestra dispuesto a repetir como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán en 2027. Y, en caso de que las urnas den a su grupo municipal más regidores que ahora, ha abierto la puerta a un pacto con el PP para que el Ayuntamiento acabe en manos de Vox a cambio de que Marga Prohens siga como presidenta del Govern. Más información