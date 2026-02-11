VÍDEO | Los feriantes del Ram en Palma: "Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
La Fira del Ram va cogiendo color poco a poco. Hay algunas atracciones que ya están en Palma como el Booster, el Súper Ratón o Super Cazuela. El propietario de esta última, que acude por undécimo año consecutivo, asegura que los costes en 2026 se han encarecido: “Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40% respecto al año anterior”. Aun así, mantendrán el mismo precio por ticket. “Aquí en Palma la gente es agradecida y siempre vienen”, sentencia. Más información
