VÍDEO | La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo
La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas con el Ayuntamiento de Palma para aumentar las plazas de aparcamiento en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, cuyas obras se inauguraron el pasado mes de noviembre, aunque sea con la construcción de un parking subterráneo en algún punto de su recorrido, han confirmado a este diario fuentes de la entidad. Más información
