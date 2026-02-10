VÍDEO | Así son las chabolas junto a la Vía de Cintura donde se proyecta el Jardín Botánico de Palma
Vecinos del final de la calle Jacint Verdaguer y del barrio de Son Forteza contienen la alegría tras el anuncio del Ayuntamiento de Palma de que desarrollará parte del Jardín Botánico en el Parc de Ses Vies. El proyecto conllevará el desalojo de los siete chabolistas que se encuentran a unos metros de la Vía de Cintura. "Me parece una idea muy buena porque quedará bonito, pero cuando acaben de hacerlo iré con el tacataca y ya no estaré aquí", cuenta entre risas una de las residentes de la zona. Más información