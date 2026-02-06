FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico

El Consell de Mallorca ha formalizado este jueves la cesión gratuita de un solar de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura al Ayuntamiento de Palma para que desarrolle allí una parte del futuro Jardín Botánico. Esta parcela, el Parc de Ses Vies, acogerá las dependencias científicas y de difusión cultural, así como un jardín representativo de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo. En todo caso, en estos momentos viven allí varias personas en infraviviendas, por lo que el Consistorio incorpora a su patrimonio otra propiedad okupada que le obligará a iniciar un proceso de desalojo.