Guillem Bosch

VÍDEO | La Policía Local de Palma aumenta la presión sobre Cort por el Plan de Ordenación: "El alcalde no ha sabido gestionar ni liderar un proyecto muy importante para la ciudad"

Medio centenar de miembros del cuerpo de la Policía Local de Palma han organizado esta mañana una sonora protesta frente al Ayuntamiento de Palma para exigir la aplicación inmediata del Plan de Ordenación prometido por el alcalde de Ciutat, Jaime Martínez, a quienes los manifestantes han situado en el centro de sus críticas: "Está demostrando que no ha sabido gestionar ni liderar un proyecto muy importante para la ciudad". Más información